Lo avevamo anticipato e così è stato. Xiaomi ha appena lanciato 5 nuovi dispositivi per una vita ancora più smart. Arrivano oggi un nuovo monitor, monopattino elettrico, friggitrice ad aria, un nuovo router e anche un eccellente paio di auricolari senza fili. Ecco tutte le novità in dettaglio.

Xiaomi: 5 nuovi prodotti sbarcano in Italia

Il primo interessante prodotto è certamente il Mi 2K Gaming Monitor 27”. Un eccellente schermo con risoluzione QHD (2560 x 1440) e con una frequenza di aggiornamento di 165Hz: esperienze di gioco senza paragoni per un prodotto che è anche eccezionale sotto il profilo estetico. Basti pensare che il nuovo monitor copre addirittura il 95% della gamma di colori DCI-P3. Inoltre, supporta lo standard VESA Display 400.

A seguire, c'è l'interessante e potente Mi Router AX9000, che è il primo router Tri-Band WI-FI 6 di Xiaomi equipaggiato con SoC Qualcomm hexa-core. Con una banda 4GHZ e due bande 5GHZ, questo gioiellino non teme la connessione contemporanea di molti dispositivi, offrendo sempre potenza e stabilità. Studiato per offrire performance di gaming elevatissime, a goderne saranno tutti i dispositivi smart di casa e ufficio. Del resto, con una velocità che arriva a 8354 Mb/s non ci saranno problemi.

Il terzo gioiellino annunciato oggi è una nuova friggitrice ad aria, perfetta per mettere insieme il gusto del buon cibo all'attenzione alla salute. Con la Mi Smart Air Fryer 3.5L cucini e ti diverti anche, considerando che puoi gestirla a distanza attraverso l'applicazione Mi Home. Addirittura, l'app offre anche più di 100 idee di ricette. Inoltre, non manca un display OLED per leggere tutti i dati e la cosa più divertente è che puoi sfruttare anche la voce per gestire il dispositivo, avvalendoti dell'aiuto di Google Assistant o Alexa.

Il quarto prodotto è Mi Electric Scooter 3. Con un sistema frenante antibloccaggio rigenerativo E-ABS e un nuovo freno posteriore a doppio disco, il nuovo monopattino elettrico è in grado di raggiungere fino a 25km/h contanti su un motore da 600W, pronto ad affrontare anche le salite urbane più fastidire. Disponibile nei colori Onyx Black e Gravity Grey è bello e super leggero.

Infine ci sono loro, i nuovi auricolari Redmi Buds 3 Pro. Dotati di Bluetooth 5.2, cancellazione attiva del rumore ibrida e modalità trasparenza, sono in grado di offrirti un'esperienza eccezionale sia quando si tratta di ascoltare musica sia quando hai necessità di parlare al telefono. A corredo c'è anche un'ottima autonomia energetica, che si spinge fino a 28 ore di utilizzo, grazie al supporto dell'eccellente case di ricarica. Ed a proposito di questo, il wearable supporta la ricarica rapida e anche quella wireless.

Xiaomi: prezzo e disponibilità dei nuovi prodotti

Tutte le novità appena introdotte da Xiaomi saranno disponibili a partire da settembre. Di seguito, i prezzi ufficiali di vendita:

Mi Router AX9000 sarà disponibile in Italia a partire al prezzo di 299,9€

Mi 2K Gaming Monitor 27' arriverà al prezzo di 499,9€

Redmi Buds 3 Pro saranno disponibili in doppia colorazione Graphite Black e Glacier Gray al prezzo di 69.9€

Mi Electric Scooter 3 Black e Grey sarà disponibile al prezzo di 449,9€

Mi Smart Air Fryer 3.5L sarà disponibile al prezzo di 99,9€

