Sei sicuro di conoscere tutti i prodotti dell'ecosistema Xiaomi? Impossibile, fidati. Il colosso cinese ha collaborazioni con centinaia di micro brand, è questa la sua forza. C'è una marea di gadget che nasce proprio così, quando i produttori portano i loro dispositivi sul mercato attraverso la piattaforma di crowdfunding YouPin, che è proprio del colosso cinese.

Scavando fra questi prodotti, che bisogna saper riconoscere, è possibile fare dei veri e propri affari, soprattutto su Aliexpress, dove ce ne sono tantissimi che puoi comprare, anche se non sono arrivati ufficialmente in Italia. Oggi ti racconto di 5 prodotti economici, tutti utilissimi e particolari, che puoi portare a casa a partire da appena 2€ circa.

Xiaomi: 5 prodotti a basso costo che non conosci

Il primo è l'apprezzatissimo tagliaunghie con lama professionale e sicura. Realizzato in acciaio, arriva a casa addirittura con custodia di protezione, dove riporlo quando non lo usi. Uno sfizio che puoi toglierti a poco più di 2€ con spedizioni super economiche.

Il secondo gadget è bello, colorato e super utile. Si tratta di un dispositivo in grado di sigillare i sacchetti di cibo aperto, tipo quelli di pasta e patatine, per intenderci. Li mantieni freschi e buoni molto più a lungo. Lo porti a casa a 10€ circa con spedizioni ultra economiche.

Il terzo dispositivo ce l'ho anche io ed è di utilità pazzesca. Si tratta di una penna intelligente, che immergi in acqua per conoscerne il residuo fisso. Un prodotto geniale, oltre che realmente funzionante e affidabile: lo so con certezza perché l'ho provato con dell'acqua del rubinetto, testata prima e dopo il passaggio attraverso una caraffa filtrante. L'ho anche provata con il liquido di condensa del deumidificatore: in ogni caso, ho ottenuto risultati attendibili. Lo porti a casa da Aliexpress ad appena 10€ circa con spedizioni di circa 1€.

Il quarto gioiellino è un porta carte di credito in metallo, con meccanismo a scatto. Lo metti in tasca e non rischi più che le tessere si pieghino oppure addirittura si spezzino. Resteranno ben protette e – quando te ne serve una – basterà premere un pulsante per farle uscire. Il prezzo? Si parte da 8,90€ per la versione rosa e 10,52€ per quella grigia, spedizioni super economiche.

L'ultimo prodotto è uno dei più comprati anche in Italia. Si tratta delle eccezionali penne gel di Xiaomi, con tratto preciso e lunga durata. Perfette per scuola e lavoro, il miglior prezzo possibile lo trovi senza dubbio su Aliexpress: 10 pezzi li prendi a 5,09€: collegati alla pagina dell'inserzione e seleziona l'opzione numero 2 (10 pezzi, nere) per avere questo prezzaccio con spedizioni gratis.

Visto quanti prodotti interessanti dell'ecosistema Xiaomi puoi portare a casa a prezzo assurdo da Aliexpress? Non perdere l'occasione di fare ottimi affari e toglierti uno sfizio: con questi prezzi, non c'è da pensarci due volte!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home