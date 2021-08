Su Amazon ci sono i saldi di fine estate ed è il momento perfetto per fare un affare con i prodotti tech Xiaomi. I migliori gadget sono in sconto a prezzo ridicolo, ma è un'offerta a tempo limitatissimo. Sii veloce e scegli il prodotto che più ti piace fra le chicche che ho selezionato.

Xiaomi: 5 prodotti tech Xiaomi in super sconto

Il primo prodotto è l'eccellente Mi Watch Lite, in gran sconto a 48€ circa. Dotato di GPS, un ottimo display e un sacco di funzionalità, è perfetto per l'utilizzo con Android e iOS.

Il secondo dispositivo è sempre un wearable, pensato per chi desidera al polso un assistente ancora più completo. Mi Watch in edizione standard adesso lo prendi a 99€ appena con spedizioni rapide e gratis. Sii veloce: le scorte sono in rapido esaurimento.

Il terzo prodotto è un potentissimo aspirapolvere senza fili, con forza aspirante assurda e design super accattivante. Ora lo porti a casa a 39€ appena: meno di un prodotto ultra economico.

Il quarto gioiellino è lui, l'amatissimo, Mi Band 6. Un wearable che non ha bisogno di presentazioni e che ora prendi a prezzo eccellente: accaparratelo a 39€ appena con spedizioni rapide e gratis.

La quinta chicca tech in gran sconto è il celeberrimo compressore portatile di Xiaomi. Funzionante attraverso batteria integrata, ha una potenza tale da riuscire a gonfiare anche lo pneumatico di un'automobile. Adesso lo porti a casa a 39€ circa: un affare super limitato per un prodotto che dovrebbe essere in ogni auto.

Hai visto quanti super prodotti tech di Xiaomi puoi trovare in gran sconto su Amazon? Sii veloce e fai il tuo affare di fine estate. Non dimenticare: le migliori chicche le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone