Xiaomi: 39€ per uno smartwatch MOZZAFIATO con display da 1,78"

Haylou RS4 è uno smartwatch che è un vero peccato non scoprire. Parte dell'ecosistema Xiaomi, è dotato di un pannello da 1,78″ spettacolare. Ricco di funzioni, elegante e bellissimo esteticamente, adesso puoi portarlo a casa a 39€ circa appena da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochissimi pezzi disponibili.

Xiaomi: uno smartwatch pazzesco a prezzo ridicolo

Il design è certamente uno dei principali punti di forza di questo wearable. Il display è un un pannello da 1,78″ ad alta visibilità, bello e luminoso. Inserito in una elegantissima cassa squadrata, sarà un piacere sfruttarlo per leggere le notifiche ricevute sullo smartphone. Personalizzalo come preferisci, scegliendo fra decine di quadranti quello che più ti piace.

Grazie alle tantissime caratteristiche delle quali è dotato, potrà diventare il tuo miglior alleato per la salute. Battito cardiaco, qualità del riposo notturno e anche livello di ossigeno presente nel sangue.

Ovviamente, puoi usarlo anche per tenere sotto controllo l'attività fisica: scegli il tuo workout preferito fra quelli presenti e monitora con precisione ogni sessione. All'interno dell'applicazione per Android e iOS potrai avere a disposizione lo storico dei dati delle precedenti sessioni.

Insomma, uno smartwatch bellissimo, ma soprattutto incredibilmente completo sotto ogni punto di vista. Questo gioiellino, parte dell'ecosistema Xiaomi, a questo prezzo è un autentico affare: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per averlo a 39€ circa appena da Amazon. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.