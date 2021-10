Xiaomi: 3 dispositivi che NON CONOSCI (meno di 20€)

Tutto sotto controllo. Anche se sei appassionato di prodotti Xiaomi, è possibile – altamente probabile – che tu non conosca questi 3 dispositivi. Il motivo è semplice: l'ecosistema è enorme. Il colosso cinese collabora con una miriade di micro brand, al fine di portare in commercio prodotti con un equilibrio fra qualità e prezzo impressionante: costano poco, rendono tanto.

Quelli che ho trovato oggi, ad esempio, sono tutti in vendita su Amazon a prezzo eccezionale. Costano tutti meno di 20€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Xiaomi: tre dispositivi che dovresti avere

Una serie di prodotti che nulla hanno a che fare con smartphone e wearable. Un dispositivo per il fai da te, uno per la casa e uno per la cura personale. Denominatore comune: alta qualità. Attenzione: il logo di Xiaomi non è visibile sui prodotti, ma basta una rapida ricerca su Google per scoprire che sono parte dell'ecosistema.

Termometro igrometro di precisione a 12€

Un dispositivo esteticamente super elegante, perfetto per ogni ambiente. Il display ad altissima visibilità di questo termometro igrometro è perfetto per controllare temperatura e umidità in qualsiasi momento. I sensori di precisione aggiornano i dati ogni 10 secondi e non solo: sullo schermo, c'è anche un grafico che permette di vedere qual è il livello di comfort ambientale.

Portalo a casa a 12,99€, salvo esaurimento scorte.

Cacciavite elettrico 20 punte a 19€

Un prodotto di Wowstick che è eccezionale. Super compatto e funzionante attraverso batteria mini stilo, in dotazione hai 20 punte in lega di alluminio, fra le quali scegliere quella perfette per i lavori fai da te. In kit, con questo cacciavite elettrico, ricevi anche le custodie, perfette per non perdere o rovinare il dispositivo e punte.

Lo prendi a 19€ circa appena, salvo esaurimento scorte.

Rasoio elettrico con testine 3D a 17€

Un rasoio elettrico di precisione, con 3 testine 3D che lavorano e ruotano in modo indipendente. Resistente all'acqua, grazie alla batteria dei cavi, non avrai vincolo di cavi. Quando è scarico, puoi ricaricarlo attraverso la porta USB C e il cavo in dotazione.

Prendilo a 17€ circa soltanto, salvo esaurimento scorte.

Sono abbastanza sicura che queste tre chicche – parte dell'ecosistema Xiaomi – siano per te nuove. Approfitta adesso dei prezzi Amazon, sono tutte in sconto e le spedizioni sono rapide e gratis.