Xiaomi: 3 BOMBE pazzesche del lunedì, solo su Amazon

Tempo di prendere al volo 3 ottimi wearable Xiaomi in sconto sconsiderato su Amazon, in occasione dell'inizio della settimana. Dispositivi di ottimo livello a prezzo bassissimo per un periodo limitato: scegli i tuoi preferiti.

Xiaomi: sconti eccezionali su Amazon

Un tris di dispositivi che si raccontano da soli. Design e tecnologia in una fascia di prezzo che li rende irresistibili.

Il primo wearable è un ottimo paio di auricolari TWS, i Redmi Buds 3 Lite. Design compatto, ma con architettura in ear per un'ottima stabilità anche se indossati per ore. Super autonomia energetica ed eccezionale qualità sia in ascolto che in chiamata. Adesso li prendi a 23,99€ invece di 29,99€.

Per chi desidera ancora di più, ecco i Redmi Buds 3. Design stile AirPods, architettura semi in ear e riduzione del rumore tramite sistema a doppio microfono. Una batteria che dura fino a ben 20 ore e la presenza del Bluetooth 5.2 per una connessione ai device che non teme rivali. Con le promozioni del momento, li porti a casa a 39,99€ invece di 49,99€.

Per finire, l'eccezionale e completissimo Mi Band 6 NFC, ovvero l'edizione che ti permette di effettuare pagamenti direttamente dal polso, senza dover prendere smartphone o portafogli. Ovviamente, si tratta di uno smartband assolutamente completo sotto tutti i punti di vista. Notifiche, sport (tante modalità di workout dedicate) e salute (non solo battito cardiaco, ma anche saturimetro). Un wearable che adesso prendi a 43,99€ invece di 54,90€.

Insomma, questo tris di prodotti Xiaomi in sconto su Amazon è decisamente interessante. Qualsiasi device sceglierai, la soddisfazione sarà assicurata. Non perdere l'occasione del momento e approfitta adesso delle nuove promozioni. Le spedizioni sono sempre rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.