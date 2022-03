Xiaomi: 29€ con uno smartwatch PAZZESCO con display da 1,69"

Il momento di prendere uno smartwatch che costi poco e non deluda le aspettative è adesso. L'Haylou GST, parte dell'ecosistema Xiaomi, te lo accaparri a 29€ circa appena da Amazon adesso e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Perché sceglierlo? Beh, basterebbe l'ampio display da 1,69″ con alta visibilità a fartelo amare, ma di feature ne ha tantissime. Perfetto per salute, sport e gestione intelligente delle notifiche.

Xiaomi: uno smartwatch che non delude a prezzo accessibile

Di wearable economici ce ne sono tanti, ma quanti sono in grado di mantenere le promesse, una volta consegnati? Ecco, questo dispositivo accetta la sfida ed è pronto a sorprendere.

L'ampio pannello da 1,69″ ti permette di gestire dal polso notifiche, avvisi, promemoria e non solo: tutto senza dover sforzare la vista in alcun modo. Grazie all'ottima autonomia energetica, può diventare un completo monitor della salute. Infatti, non dovrai ricaricarlo ogni sera e questo ti consentirà di controllare la qualità del riposo notturno.

Ancora, è perfetto per la verifica in tempo reale del battito cardiaco e anche della quantità di ossigeno nel sangue (come un saturimetro). Ancora, è perfetto per i tuoi allenamenti. Grazie alla disponibilità di un serie di workout integrati e alla possibilità di sfruttarlo come activity tracker, puoi monitorare i tuoi progressi con precisione e scaricare poi tutti i dati all'interno dell'applicazione per il tuo smartphone.

Per finire, questo gioiellino è personalizzabile, grazie a una serie di watchface. Scegli i quadranti che preferisci e abbina sempre perfettamente questo smartwatch dell'ecosistema Xiaomi al tuo outfit. Per averlo a 29€ circa appena, non devi far altro che completare l'ordine al volo su Amazon. Godi anche di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.