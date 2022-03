Xiaomi: 26€ per uno smartwatch che è come un PC da polso

Non sono molti gli utenti a sapere che questo smartwatch è parte dell'ecosistema Xiaomi. Lanciato da poco dal brand satellite Haylou, è un prodotto dotato di display super ampio da 1,69″ e un sacco di funzioni che lo rendono un validissimo assistente da polso.

Notifiche, sport, salute e non solo: tutto sempre a disposizione. Approfittando del doppio sconto Amazon del momento, puoi portarlo a casa a 26€ circa appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Dovrai essere veloce per approfittarne però: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo.

Da Xiaomi, lo smartwatch che non ti aspetti

Un wearable che colpisce immediatamente a livello estetico. Super curato nei dettagli di costruzione, è dotato di un display incredibilmente ampio da 1,69″. Dal polso, puoi leggere senza sforzo tutte le notifiche in arrivo, così da prendere lo smartphone sono quando è realmente necessario.

Affidati a lui per monitorare con attenzione la salute. Tieni sotto controllo il battito cardiaco, ma anche la quantità di ossigeno nel sangue e la qualità del riposo notturno.

Ancora, si tratta di un interessante personal trainer, che ti permetterà di monitorare le tue sessioni di allenamento, tenendo traccia dei tuoi risultati. Tutti i dati potrai scaricarli all'interno dell'applicazione per Android e iOS e controllarli ogni volta che ne hai necessità.

Si tratta solo di alcune delle tante funzionalità che ti permetteranno di sfruttare al massimo l'ampio display – fra l'altro super personalizzabile – di questo smartwatch parte dell'ecosistema Xiaomi. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon: spunta il coupon in pagina e portalo adesso a casa a 26€ circa appena, fallo prima che la promozione finisca! Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.