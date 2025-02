Xiaomi 14T in super offerta: 446€ con il codice sconto

Lo Xiaomi 14T nella splendida colorazione Titan Blue crolla a soli 446€ utilizzando il codice TECHWEEK25! Un’opportunità eccezionale per chi cerca un dispositivo premium a prezzo medio gamma.

La configurazione in offerta è quella top: 12GB di RAM per un multitasking estremo e ben 512GB di storage per conservare foto, video e app senza compromessi. Il cuore di questo smartphone è un processore potente che garantisce prestazioni eccellenti in ogni scenario d’uso.

Il display è uno dei punti di forza: pannello AMOLED da 6.67 pollici con refresh rate a 144Hz che regala una fluidità mai vista prima. I contenuti scorrono come seta, mentre la luminosità elevata e la calibrazione accurata dei colori rendono ogni visualizzazione un piacere per gli occhi.

Il comparto fotografico non delude: sensore principale da 50MP che, grazie all’ottimizzazione software Xiaomi, cattura immagini dettagliate e luminose in qualsiasi condizione. La modalità notturna è particolarmente efficace, mentre per i selfie la fotocamera frontale garantisce risultati sempre naturali.

L’autonomia è al top della categoria grazie a una batteria generosa e al supporto alla ricarica rapida. Il sistema di raffreddamento evoluto mantiene le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gaming più intense.

MIUI 15 basata su Android 14 offre un’esperienza software ricca di funzionalità esclusive, dalla personalizzazione avanzata agli strumenti per la privacy. La costruzione è solida e premium, con materiali di qualità che conferiscono al dispositivo un aspetto elegante e raffinato.

Il 5G garantisce velocità di connessione al top, mentre il lettore di impronte sotto il display assicura uno sblocco rapido e sicuro. Il sistema audio stereo offre un’esperienza multimediale coinvolgente. Attenzione però: oltre alla disponibilità limitata, ricordati di inserire il codice TECHWEEK25 al checkout per ottenere il prezzo più basso!