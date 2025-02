Xiaomi 14T in offerta: nuovo minimo per la versione 12/512 GB del mid-range

Lo Xiaomi 14T è oramai un punto di riferimento della fascia media del mercato, garantendo ottime prestazioni a un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello dei top di gamma. Con la nuova offerta in corso su eBay e il codice sconto TECHWEEK25, da aggiungere al momento del pagamento, lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 444 euro scegliendo la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. È possibile completare il pagamento anche in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna. Si tratta del minimo storico per questa variante. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi 14T: un affare nella fascia media

Lo Xiaomi 14T è lo smartphone giusto da prendere oggi nella fascia media. La scheda tecnica del dispositivo include un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra, affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage UFS 4.0. Lo smartphone ha una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. C’è spazio anche per una tripla fotocamera posteriore, con anche un teleobiettivo da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con Hyper OS e la garanzia di 3 major update.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECHWEEK25, da aggiungere al momento del pagamento, è ora possibile acquistare lo Xiaomi 14T 512 GB al prezzo scontato di 444 euro, con anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.