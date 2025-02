Xiaomi 14T in offerta al minimo storico: ora è un vero affare tra i mid-range

Lo Xiaomi 14T è protagonista di una nuova offerta su eBay ed è ora disponibile al prezzo scontato di 399 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Il modello in offerta ha Garanzia Italia e può essere acquistato optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. L’offerta è valida solo per un breve periodo e lo smartphone è disponibile tramite il box qui di sotto.

Xiaomi 14T: è il mid-range da scegliere a questo prezzo

Lo Xiaomi 14T è lo smartphone giusto da scegliere se si è alla ricerca di un mid-range completo e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz.

Sotto la scocca, a gestire il dispositivo c’è il SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra, supportato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore, con anche un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel, con zoom ottico 2x. Lo smartphone è Dual SIM, con supporto eSIM, ed è certificato IP68.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare lo Xiaomi 14T al prezzo scontato di 399 euro, con anche l’opzione disponibile per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure con Klarna. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone ha Garanzia Italia e sarà in sconto solo per un breve periodo.