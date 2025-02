Xiaomi 14T in offerta a 389€: è lui il mid-range da prendere oggi

Lo Xiaomi 14T diventa sempre più interessante ed è ora disponibile al prezzo scontato di 389 euro grazie a una nuova offerta eBay e al codice sconto TECHWEEK25, da aggiungere al momento del pagamento per ottenere un risparmio aggiuntivo sul prezzo. Lo smartphone ha Garanzia Italia ed è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal o Klarna. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi 14T: un best buy nella fascia media

La scheda tecnica dello Xiaomi 14T comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra, in grado di offrire prestazioni al top per la fascia di prezzo.

La versione in offerta dello smartphone ha 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la comodità della ricarica rapida da 67 W. Da segnalare anche il sistema operativo Android 15 con 3 major update in arrivo nei prossimi anni (si arriverà quindi ad Android 18).

Il mid-range di Xiaomi è certificato IP68, è Dual SIM e ha un comparto fotografico di ottima qualità, con un sensore principale da 50 Megapaixel e un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel. Lo smartphone ha tutte le carte in regola per essere considerato come un best buy nella fascia media.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECHWEEK25 è ora possibile acquistare lo Xiaomi 14T al prezzo scontato di 389 euro. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Il mid-range proposto in offerta ha Garanzia Italia. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.