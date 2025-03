Xiaomi 14T in offerta a 384€: è il best buy della fascia media

È il momento giusto per acquistare lo Xiaomi 14T. Lo smartphone è oggi protagonista di una nuova offerta su eBay e, con il codice sconto PSPRMAR25, da aggiungere al momento del pagamento, è ora disponibile con un prezzo scontato di 384 euro. Si tratta di un’occasione d’oro per poter acquistare un ottimo mid-range a un prezzo davvero eccellente. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate con PayPal oppure Klarna e il dispositivo ha Garanzia Italia. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto.

Xiaomi 14T: un affare nella fascia media

Lo Xiaomi 14T può contare sul SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra, una garanzia assoluta in termini di prestazioni in questa fascia di prezzo. Ci sono, inoltre, 12 GB di RAM, 256 GB di storage e un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Il mid-range è dotato anche di una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone è Dual SIM, supporta le eSIM ed è certificato IP68. Il comparto fotografico include tre fotocamere posteriori con anche un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR25, da aggiungere al momento del pagamento, è ora possibile acquistare lo Xiaomi 14T al prezzo scontato di 384 euro. Il mid-range è disponibile anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure Klarna e ha Garanzia Italia. La promozione è accessibile, per un breve periodo di tempo, premendo sul box riportato qui di sotto.