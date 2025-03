Xiaomi 14T cala di prezzo: è lui il best buy della fascia media

Lo Xiaomi 14T diventa, sempre di più, la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range completo e in grado di offrire ottime prestazioni con un prezzo non troppo elevato. In questo momento, infatti, lo smartphone di Xiaomi è disponibile al prezzo scontato di 374 euro, grazie a una nuova offerta eBay. Si tratta di un nuovo minimo per lo smartphone. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure Klarna. Lo smartphone ha Garanzia Italia di 24 mesi. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi 14T: la scheda tecnica del mid-range

Tra le specifiche tecniche dello Xiaomi 14T troviamo un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra che viene supportato da 12 GB di RAM. La versione in offerta dello smartphone è quella con 256 GB di memoria UFS 4.0.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W e di una tripla fotocamera posteriore, con anche un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15 con HyperOS. Il mid-range è Dual SIM, con anche il supporto alle eSIM, ed è certificato IP68.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare lo Xiaomi 14T al prezzo scontato di 374 euro. Si tratta dell’occasione giusta per poter mettere le mani su di un ottimo mid-range. Lo smartphone è disponibile con pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure Klarna, e con Garanzia Italia di 24 mesi. L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto.