Xiaomi 14 Pro: svelata la sua scheda tecnica, sarà POTENTISSIMO

In queste ore apprendiamo nuovi interessantissimi dettagli relativi al futuro smartphone top di gamma Xiaomi 14 Pro. Il dispositivo sarà un’ammiraglia incredibile, dotata di una batteria da 5000 mAh in grado di ricaricarsi con la 120W, di un processore Snapdragon 8 Gen 3 e non solo. Il device arriverà per la fine dell’anno (in Cina), ma cosa ci aspettiamo?

Xiaomi 14 Pro: debutto previsto per novembre

Stando a quanto riportano i rumors trapelati sul web, scopriamo i primi leaks sull’ammiraglia cinese prossima al lancio. C’è da dire che il colosso tecnologico asiatico non ha rivelato alcuna informazione ufficiale, pertanto queste informazioni sono da prendere con “un pizzico di sale” per il momento. L’insider Digital Chat Station infatti, ha rivelato le sue supposizioni sul noto portale di microblogging Weibo. Secondo lui infatti, Xiaomi 14 Pro disporrà del processore di Qualcomm avente numero di modello SM8650, in altre parole, lo Snapdragon 8 Gen 3 ancora da svelare. Questo chip sarà coadiuvato da una batteria generosa da 5000 Mah e godrà del supporto alla ricarica wireless da 50W oltre che a quella cablata da 120W. Tuttavia potremmo vedere una variante con la fast charge da 90W. Il design resterà più o meno invariato; a cambiare sarà solo i modulo fotografico che potrebbe vedere l’aggiunta – per la prima volta – delle fotocamere WLG High Lens. Lo schermo sarà piatto e ricco di tecnologia ma potrebbe esserci una variante con pannello curvo su tutti i bordi.

Intanto, se volete fare un buon affare, vi consigliamo l’ottimo Xiaomi 12T a soli 563,14€, spese di spedizione incluse nel prezzo. È un’ammiraglia eccezionale, potentissima, dotata di tanta tecnologia che viene venduta e spedita da Amazon. La consegna sarà celere e immediata e avrete diritto a due anni di garanzia con tanto di assistenza dedicata. Sarà altresì possibile dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.