Xiaomi 14 Pro avrà un design "già visto?" (FOTO)

In queste ore è appena emerso in rete il render ufficiale relativo al nuovo Xiaomi 14 Pro, il super flagship dell’OEM cinese per il 2024. Osservando l’immagine notiamo un design “già conosciuto”, simile per molti aspetti a quello del precedente top di gamma Xiaomi 13 Pro. Si vede un modulo fotografico identico e una livrea che non si discosta dalla generazione del 2022. Questo indica che manterrà l’eredità della cifra estetica e aiuterà i fan a dar più riconoscimento ai telefoni del brand. Voi cosa ne pensate? Vorreste un prodotto completamente differente o vi piace lo stile attuale?

Xiaomi 14 Pro: sarà simile al modello precedente?

L’insider SPinfoJP ha pubblicato questi rendering sul web. In passato ci aveva mostrato con accuratezza il design dello Xiaomi 13 Ultra che poi si è rivelato veritiero. Ha indovinato gli elementi con una precisione incredibile, pari al 90%. Giusto qualche dettaglio si è mostrato essere diverso.

Analizzando la foto vediamo il modulo fotografico posteriore a forma di quadrato che ospita i tre sensori, il flash LED sotto la scritta LEICA nella parte inferiore destra.

Anteriormente per il telefono presenterà grosse e significative differenze. Ci sarà un pannello con cornici strettissimi e bordi curvi (solo leggermente), con una curvatura omogenea 2.5D su tutti i lati. L’effetto visivo sarà assurdo; al contrario, Xiaomi 14, come Xiaomi 13, presenterà un display flat.

Sotto la scocca troveremo lo Snapdragon 8 Gen 3 coadiuvato da RAM di tipo LPDDR5X e da storage UFS 4.0. Il chip verrà annunciato da Qualcomm durante lo Snapdragon Tech Summit che si terrà a novembre. L’azienda annuncerà di lì a poco Xiaomi 14 e 14 Pro.

Se volete fare un buon affare oggi però, vi consigliamo l'ottimo Xiaomi 13 su Amazon al prezzo speciale di soli 941,72€, spese di spedizione incluse.

