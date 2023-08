Xiaomi 14 avrà le stesse fotocamere del Mix Fold 3? (RUMOR)

In queste ore apprendiamo che il prossimo flagship Xiaomi 14 avrà delle funzionalità ereditate dall’ultima ammiraglia pieghevole del marchio cinese, il Mix Fold 3 svelato poche ore or sono.

Andiamo con ordine: il colosso asiatico ha da poco presentato il foldable Xiaomi Mix Fold 3; il dispositivo è veramente interessante per tantissimi motivi e oggi, dopo pochissimo dall’evento di lancio, scopriamo nuovi dettagli su quello che sarà il prossimo top di gamma dell’azienda.

Xiaomi 14: tutto quello che sappiamo ad oggi

Analizzando il Mix Fold 3 scopriamo che una delle sue funzionalità più interessanti riguarda sicuramente il comparto fotografico; troviamo due teleobiettivi (uno verticale 3,2X e uno periscopico 5X). Grazie ad un insider del settore, scopriamo che Xiaomi 14 presenterà la medesima configurazione; ci saranno due lenti per gli scatti tele, rispettivamente con lunghezza focale di 75 mm e 115 mm. Sotto la scocca il terminale vanterà il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (che verrà presentato a novembre durante lo Snapdragon Summit 2023). Il chipset sarà prodotto da TSMC e godrà di una struttura composta da un grande core principale seguito da cinque medi e due piccoli; un bell’upgrade rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2 che è così composto: 1+4+3.

La batteria sarà da 4860 mAh e godrà della ricarica rapida via cavo da 120W. Quando verrà annunciata la nuova serie Xiaomi 14? Non prima di fine anno (almeno in Cina); da noi in Europa giungerà nel corso del primo trimestre del prossimo anno. I prezzi potrebbero partire da 3999 Yuan per il modello base (circa 625 dollari).

