Xiaomi 13T Pro: svelate le configurazioni al debutto

Il nuovo Xiaomi 13T Pro è prossimo al debutto su scala internazionale; in queste ore sono trapelate le configurazioni con cui verrà commercializzato al lancio. Lo riporta un nuovo leak appena trapelato sul web.

Grazie alla certificazione ottenuta dal portale della FCC, apprendiamo che Xiaomi 13T Pro 5G (numero di modello: 2306EPN60G) offrirà funzionalità di connettività avanzate; citiamo il modulo Dual SIM, il 5G (bande n5, n7, n38, n41, n44, n66, n71 e n78), il Wi-Fi 6E e perfino il modulo per i pagamenti contactless NFC. Dal sito scopriamo anche che il telefono verrà commercializzato con 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione, con 12 GB di RAM + 512 GB di spazio di archiviazione e perfino con 16 GB di RAM + 1 TB di strage interno.

Xiaomi 13T Pro: cosa sappiamo ad oggi?

Dalle indiscrezioni apprendiamo che Xiaomi 13T Pro presenterà un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, refresh rate di 144 Hz e altre tecnologie incredibili. Il processore sarà l’ottimo Dimensity 9200 Plus coadiuvato da RAM di tipo LPDDR5x e da memorie UFS 4.0. Non mancherà una batteria capiente da 5.000 mAh con fast charge rapida da 120W. Il debutto è previsto per il 1° settembre nel mercato internazionale; in Cina potrebbe venir annunciato come Redmi K60 Ultra.

