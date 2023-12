Xiaomi 13T Pro in offerta al MINIMO STORICO: ora costa 599€

Lo Xiaomi 13T Pro diventa sempre più conveniente e ora è acquistabile al prezzo scontato di 599 euro caratterizzandosi come uno degli smartphone migliori sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Grazie all’offerta eBay in corso in questo momento, infatti, è possibile ottenere ben 300 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Da notare che lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo di completare l’acquisto con PayPal. L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto.

Xiaomi 13T Pro al minimo storico: è da prendere subito

Lo Xiaomi 13T Pro è dotato di un’ottima scheda tecnica. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 144 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 9200+ che viene affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Da notare anche una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 120 W. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato di una tripla fotocamera posteriore, realizzata in collaborazione con Leica. Da segnalare anche il chip NFC oltre al sensore di impronte digitali posizionato sotto al display.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo Xiaomi 13T Pro al prezzo scontato di 599 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate con PayPal. Si tratta del nuovo minimo storico per uno smartphone dotato di un comparto tecnico completo e in grado di garantire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. La promozione restrerà valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.