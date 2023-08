Xiaomi 13T Pro: ecco quando verrà presentato in Europa

Xiaomi 13T Pro verrà presentato il prossimo 1° settembre in Europa; a dirlo, un nuovo rapporto appena pubblicato sul web. Ma cosa sappiamo di questo device? Facciamo il punto.

Xiaomi 13T Pro: le specifiche tecniche

In queste ore apprendiamo che Xiaomi svelerà a breve il Redmi K60 Ultra in Cina; questo sarà un flagship killer eccezionale dotato di specifiche tecniche premium. Dal nuovo rapporto online invece, vediamo che in Europa il telefono si chiamerà Xiaomi 13T Pro 5G. Stando al report del portale di 4gnews, l’OEM cinese annuncerà il dispositivo in Europa. La compagnia prevede di lanciare il telefono però anche in altri paesi; di fatto ha ricevuto la certificazione IMDA, NBTC e FCC.

Sarà un’ammiraglia di fascia medio alta che verrà venduto in tre differenti combinazioni: 12+256 GB, 12+512 GB e 16+ 1TB. Il processore sarà il Dimensity 9200 Plus di MediaTek e la RAM sarà di tipo LPDDR5X, mentre lo storage sarà di tipo UFS 4.0. La batteria invece, da 5000 mAh con ricarica rapida da 120W. Lo schermo invece, sarà un pannello OLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate di 120 Hz. Verrà venduto sicuramente in Meadow Green ma potrebbe giungere anche in altre colorazioni. I prezzi partiranno da 799 sterline.

