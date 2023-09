Xiaomi 13T Pro: ecco come sarà (FOTO)

In queste ore è trapelata online la scheda tecnica di quello che sarà il prossimo flagship killer del colosso cinese. Xiaomi 13T Pro infatti, è prossimo al debutto internazionale. Grazie ad un leak condiviso in rete possiamo vedere il design completo del terminale.

Xiaomi 13T Pro: tutto quello che sappiamo

Dai rumor precedenti scopriamo che la serie Xiaomi 13T sarebbe dovuta arrivare entro il 1° settembre in Europa ma pare che ci sia stato qualche problemino. Adesso, grazie alle informazioni di Paras Guglani, apprendiamo che il modello Pro della serie è in arrivo e possiamo dare anche un’occhiata alla scheda tecnica dello smartphone in questione. Il lancio globale potrebbe avvenire il 16 settembre. Partiamo subito dal processore: il device sarà dotato del SoC Dimensity 9200 di MediaTek e si potrà scegliere fra 12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di spazio interno. Arriverà in Classic Black con retro in vetro o in Light Blue con una texture simile alla pelle.

Il pannello sarà da 6,7 pollici con tecnologia OLED e risoluzione 1,5K. Il refresh rate invece, arriverà fino a 144 Hz e supporterà un picco di luminosità di 2600 nit; non mancherà l’oscuramento PWM uniforme a 2880 Hz e, presenterà il supporto all’HDR 10+.

13T Pro coming up likely this month 🌎 TECHTEMBER pic.twitter.com/BqpukLpQZs — Paras Guglani (@passionategeekz) September 2, 2023

Sul fronte fotografico ci aspettiamo una grande fotocamera: la lente principale sarà una Sony IMX707 da 50 MP (f/1.9) con OIS al seguito, coadiuvata da un’ultra grandangolare Omnivision OV138 da 13 MP con un’apertura di f/2.2 e da un obiettivo tele Omnivision da 50 MP. La selfiecam sarà una Sony IMX596 da 20 MP. Il device sarà certificato IP68 e avrà una batteria da 5000 mAh con supporto alla fast charge via cavo da 120W.

Intanto, nelle notizie correlate vi segnaliamo che Xiaomi 12T Pro costa solo 899,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.