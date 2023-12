Xiaomi 13T in offerta a 405€ è il RE della fascia media (anche a rate)

Se siete alla ricerca di un nuovo mid-range di ottima qualità, in questo momento, la scelta giusta è lo Xiaomi 13T. Lo smartphone di Xiaomi, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 405 euro grazie a quest’offerta eBay relativa alla versione con garanzia Italia. Da notare che è possibile completare l’acquisto anche con pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal come strumento di pagamento. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Xiaomi 13T è in offerta: a questo prezzo è il mid-range su cui puntare

Lo Xiaomi 13T ha tutto quello che serve a un mid-range per garantire prestazioni di livello assoluto. Tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultra a cui si affiancano 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage.

Da segnalare anche un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre a una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone ha anche la certificazione IP68 oltre a una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM ed ha il sensore di impronte sotto al display.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo Xiaomi 13T al prezzo scontato di 405 euro. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su quest’ottimo smartphone. Il modello in offerta ha garanzia Italia e la consegna è gratuita. Da notare che è possibile completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi grazie a PayPal. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.