Xiaomi 13T e 13T Pro stanno arrivando, ma i modelli precedenti sono in super sconto

Le caratteristiche dei nuovi flagship killer Xiaomi 13T e 13T Pro sono appena state rivelate in ree grazie ad un rumor condiviso da un noto tipster online. Prima di addentrarci nella disamina delle specifiche hardware di questi due prodotti, ricordiamo che i terminali in questione arriveranno sul mercato nella seconda metà dell’anno e sostituiranno i modelli precedenti, Xiaomi 12T e 12T Pro. A tal proposito, vi segnaliamo che la versione vanilla della gamma (il 12T, per intenderci) si trova su Amazon al prezzo speciale di 560,74€, spese di spedizione incluse.

Xiaomi 12T: tutto quello che c’è da sapere

Stando a quanto leggiamo, Xiaomi 13T e 13T Pro saranno due ammiraglie di punta della compagnia cinese e arriveranno in tutti i mercati internazionali fra pochissimi mesi. A riportare questi dati e le specifiche tecniche dei due smartphone ci ha pensato l’insider SnoopyTech con un post su Twitter.

Partiamo la disamina delle presunte caratteristiche citando lo schermo AMOLED CrystalRes con refresh rate di 144 Hz. Sotto la scocca dei due prodotti avremo processori basati sull’architettura a 4 nanometri. Inoltre, secondo quanto si ipotizza, la versione base dovrebbe essere il rebrand del Redmi K60 Ultra, prossimo al debutto in Cina. Questo telefono quindi, potrebbe godere del SoC Dimensity 9200 Plus di MediaTek.

Xiaomi 13T

144Hz CrystalRes AMOLED display

"Flagship 4nm SoC"

5000mAh w 67W

Leica camera

8 GB RAM

256 GB Storage

Black

MIUI 14

September 1st release

£599

Both (13T and Pro) have chargers included. — SnoopyTech (@_snoopytech_) June 26, 2023

Il leakster ha poi aggiunto che ci saranno due configurazioni differenti; una con 8+256 GB, l’altra con 12+512 GB. Entrambe le varianti presenteranno Android 13 con skin MIUI 14. Non mancheranno dei comparti fotografici premium con software coadiuvato da Leica. Sul fronte della ricarica invece, ci sarà la fast charge da 67W e da 120W, rispettivamente, per i modelli 13T e 13T Pro. Sotto la scocca infine, avremo una batteria da 5000 mAh. Quanto costeranno queste ammiraglie? I prezzi dovrebbero partire da 599 sterline per il primo e da 799 sterline per il secondo. Vi terremo aggiornati su questi e i prossimi dettagli in merito; restate connessi.

