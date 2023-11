Xiaomi 13T, BESTIA con sconto di 200€: camera Leica e display AMOLED 144Hz

Xiaomi 13T è uno smartphone potentissimo con sistema di camere Leica mozzafiato e display AMOLED con un refresh rate potentissimo che arriva a 144Hz. Un device di punta, che adesso è in incredibile sconto su Amazon: completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 499,99€ invece di 699,99€. Lo ricevi in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Disponibilità limitatissima.

Un prodotto super premium. Un dispositivo top di gamma dedicato a chi non scende a compromessi quando si tratta di fotografia. Un punta e scatta eccellente, sia nello scatto di fotografie che nella realizzazione di video, che son autentici capolavori. Goditeli direttamente dallo spettacolare display AMOLED CrystalRes con luminosità di picco che arriva a 2600 nits e refresh rate che si spinge fino a 144Hz.

Potente sotto ogni punto di vista, puoi fare affidamento sul potente processore Mediatek Dimensity 8200 Ultra, supportato da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Ovviamente, non manca una straordinaria batteria da 5000 mAh, che supporta anche la ricarica rapida a 67W.

Non perdere la straordinaria occasione Amazon del momento e risparmia adesso 200€ su Xiaomi 13T: completa al volo il tuo ordine per averlo a 499,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è super limitata.

