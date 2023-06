Xiaomi 13 Ultra: svelata la data di debutto GLOBALE

Ci siamo: finalmente è stata annunciata la data di debutto globale del nuovo cameraphone dell’OEM cinese numero uno al mondo. Il famigerato Xiaomi 13 Ultra è pronto ad arrivare nei mercati internazionali il prossimo 8 giugno 2023.

Xiaomi 13 Ultra arriverà l’8 giugno in Europa

Facciamo un passo indietro: ad aprile Xiaomi ha annunciato lo Xiaomi 13 Ultra in Cina; il CEO aveva confermato, nel corso della presentazione, che il device sarebbe arrivato anche negli altri paesi esteri. Adesso, grazie ad un microsito ufficiale che riporta le caratteristiche dell’ammiraglia portatile, apprendiamo che il lancio è veramente alle porte. Non dovremo attendere molto infatti per vederlo qui da noi.

Grazie ad un countdown attiva sul sito ufficiale del marchio scopriamo che il lancio globale dello Xiaomi 13 Ultra è previsto per l’8 giugno, ma non è tutto. Dal portale vediamo che, acquistando questo prodotto, si avrà accesso ad una moltitudine di vantaggi. Come non citare i tre mesi gratuiti a YouTube premium, l’abbonamento a Google One da 100 GB per sei mesi e non solo. Noi potremmo acquistare solo la variante da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Dovrebbe costare 1299€ anche se una versione speciale potrebbe arrivare a ben 1499€. Sarà disponibile in verde o in nero.

Fra le sue caratteristiche principali citiamo lo schermo AMOLED LTPO da 6,73 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate di 120 hz, fingerprint sotto lo schermo e non solo. Il sistema operativo sarà Android 13 con skin MIUI 14 al seguito. La scheda tecnica conterrà specifiche all’avanguardia: processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato da RAM LPDDR5X da 12 GB e storage UFS 4.0 da 512 GB. La batteria sarà da 5000 mAh con ricarica rapida da 90W e wireless da 50W. Dulcis in fundo, citiamo la selfiecam da 32 Megapixel. Posteriormente invece, nel grande modulo circolare troveremo diversi sensori:

principale Sony IMX989 da 50 Megapixel da un pollice;

ultrawite da 50 Megapixel;

teleobiettivo da 5 Megapixel con OIS;

periscopico da 50 Megapixel con OIS e zoom ottico 5X.

Restate connessi con noi; vi terremo aggiornati. Intanto, se volete fare un buon affare, vi segnaliamo che Xiaomi 12 5G si trova su Amazon al prezzo speciale di soli 425,00€.

