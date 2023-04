Xiaomi 13 Ultra potrà diventare una macchina fotografica PROFESSIONALE

In queste ore sentiamo sempre più spesso parlare di Xiaomi 13 Ultra. Questo nuovo flagship è prossimo al debutto (verrà annunciato il 18 aprile in Cina, ma potremmo assistere già ad una commercializzazione internazionale); oggi apprendiamo che potrebbe avere un accessorio che lo trasformerà in una vera e propria fotocamera digitale professionale.

Xiaomi 13 Ultra: da smartphone a fotocamera in un click

Cerchiamo di fare il punto: l’OEM cinese numero uno al mondo sta realizzando una serie di device di punta per il mercato internazionale. Da un lato abbiamo i dispositivi di fascia bassa, media e medio-alta, dall’altro, oltre ai top di gamma Xiaomi 13 e 13 Pro che puntano sulle prestazioni e sui compromessi (sono ottimi in tutto), la compagnia sta per commercializzare un modello molto particolare. Si chiamerà Xiaomi 13 Ultra e sarà un’ammiraglia “senza esclusione di colpi”. Tuttavia il suo focus sarà correlato alle prestazioni fotografiche. Grazie ad un post pubblicato dal CEO e fondatore del marchio Lei Jun, scopriamo che quest’ultimo smartphone avrà un accessorio esclusivo che fungerà da impugnatura per il gadget e lo renderà molto simile – esteticamente e non solo – ad una camera compatta.

Il dispositivo in questione potrebbe avere quattro fotocamere sulla back cover con sensori da 50 Megapixel. Quello principale potrebbe essere l’ottimo Sony IMX989 da un pollice che abbiamo visto con l’iterazione 12S Ultra del 2022, ma con un’apertura variabile. Non mancherà il software di Leica per completare il tutto.

Tornando all’impugnatura, questa potrebbe essere facilmente attaccabile al device, magari con un sistema magnetico o con un attacco specifico, o semplicemente, potrebbe sfruttare la porta USB Type-C o la tecnologia wireless. C’è anche la possibilità che l’immagine promozionale sia solo una mossa di marketing, ma è presto per dirlo.

Sotto la scocca ci aspettiamo un comparto hardware degno di un’ammiraglia Android del 2022 e forse, sarà simile, in tutto e per tutto, allo Xiaomi 13 Pro.

Considerando che questo device costerà moltissimo, se desiderate comunque un top di gamma Android del brand cinese, vi suggeriamo l’acquisto dello Xiaomi 13 a soli 836,62€ con spese di spedizione incluse.

