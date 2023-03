Xiaomi 13 Ultra: ecco quando verrà svelato (RUMOR)

In queste ore è emersa in rete la presunta data ufficiale della presentazione della nuova ammiraglia dell’OEM cinese numero uno al mondo. Stiamo parlando del famigerato Xiaomi 13 Ultra che i fan del brand attendono con impazienza.

Come molti di voi sapranno, questo telefono è nell’aria da diverso tempo; è stato il CEO del marchio a spoilerare l’esistenza del suddetto flagship già diversi mesi fa, quando venne annunciato il predecessore per il solo mercato asiatico. Xiaomi 12S Ultra è giunto infatti, solo in Cina, mentre il 13 Ultra verrà commercializzato ovunque, anche da noi.

Xiaomi 13 Ultra: tutto quello che sappiamo ad oggi

Di Xiaomi 13 Ultra sentiamo parlare da diverso tempo; sono mesi che apprendiamo rumors e indiscrezioni su questo gadget. Ora, grazie ad un leak appena trapelato online, scopriamo che il dispositivo verrà annunciato in Cina il prossimo 17 aprile alle ore 19:00 (ora locale). Ci aspettiamo un debutto europeo nei giorni a venire.

A riferire queste indiscrezioni ci ha pensato un utente del web; il teaser poster ci sembra ufficiale, ma vi invitiamo a prendere questo rumor con “un pizzico di sale”. Di fatto, secondo l’insider SnoopyTech, il gadget di punta di Xiaomi verrà svelato a maggio. Potrebbe anche essere vero, considerando una data di debutto internazionale. Ad ogni modo, avremo maggiori dettagli a breve.

Xiaomi 13 Ultra sarà un cameraphone con ottiche di punta Leica, ricarica rapida da 90W, ricarica wireless da 50W, processore Snapdragon 8 Gen 2, schermo OLED QHD+ LTPO di seconda generazione e skin MIUI 14 basata su Android 13.

Intanto, se volete fare un buon affare su Amazon, vi consigliamo l’ottimo Xiaomi 13 5G a soli 879,99€; l’offerta è strepitosa perché il telefono è un vero e proprio flagship dalle dimensioni compatte. Costa poco, è vero, ma offre tantissimo e ha un chipset premium eccezionale: lo Snapdragon 8 Gen2 che assicura performance da fuoriclasse. Al vertice della categoria anche il comparto fotografico con ottiche cosviluppate da Leica. Insomma, a questo prezzo è imperdibile.

