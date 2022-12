Xiaomi 13 Ultra e Mix Fold3: trapelano le specifiche tecniche

In queste ore sono trapelate in rete le prime specifiche tecniche relative ai nuovi Xiaomi 13 Ultra e Mix Fold3. Per chi non conoscesse questi device, faremo ora un piccolo passo indietro. Il 13 Ultra sarà l’erede dello Xiaomi 12S Ultra uscito in Cina nel corso della scorsa estate; si tratta di un’ammiraglia premium con sensore da 1 pollice Leica, design estremo e votato all’imaging digitale. Il Mix Fold3 invece, sarà un foldable a libro che prenderà il posto del potentissimo e sottilissimo Mix Fold2, anch’esso arrivato nel solo territorio asiatico.

Nel corso del primo trimestre del prossimo anno, scopriamo che l’OEM cinese numero uno al mondo dovrebbe rivelare la prossima linea di punta del suo sub brand Redmi. Non di meno, pare che l’azienda voglia svelare anche lo Xiaomi 13 Ultra (questa volta in tutti i mercati internazionali) per contrastare l’arrivo del Galaxy S23 Ultra 5G di Samsung. Ora, grazie alle informazioni diffuse da Digital Chat Station, scopriamo più informazioni sui telefoni in arrivo.

Xiaomi 13 Ultra e Mix Fold3: cosa sappiamo ad oggi?

Stando a quanto rivelato dal noto insider DGS, apprendiamo che i telefoni di Xiaomi avranno numeri di modelli M1 e M18 con 16 GB di RAM di tipo LPDDR5x. Entrambi poi disporranno di memorie interne da 512 GB o addirittura, da 1 TB con storage UFS 4.0. Ovviamente, il leaker afferma che i device si chiameranno Xiaomi 13 Ultra e Mix Fold3. Sul pieghevole sappiamo solo che potrebbe debuttare nei primi mesi dell’anno e che andrà a sfidare le soluzioni premium di Samsung, Vivo e Honor.

Per lo Xiaomi 13 Ultra invece, scopriamo solo che disporrà di una main camera Sony IMX989 da 50 Megapixel da 1 pollice con OIS su gimbal e autofocus PDAF. Ad oggi non si sa nulla di più delle sue specifiche tecniche; probabilmente sarà dotato di un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Nelle notizie correlate, vogliamo segnalarvi un’offerta davvero intrigante: Xiaomi 12 5G a soli 499,99€ su Amazon con spese di spedizione incluse. È un ottimo prezzo per un’ammiraglia di ultima generazione con processore Snapdragon 8 Gen 1, schermo incredibile (valutato A+ da DisplayMate) e velocità di ricarica incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.