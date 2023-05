Xiaomi 13 Ultra: data e uscita europea della nuova ammiraglia cinese

I clienti europei attendono con impazienza l’arrivo del nuovo flagship Xiaomi 13 Ultra. Il device è prossimo al debutto nel vecchio continente. Per chi non lo conoscesse, questo è un top di gamma votato all’imaging annunciato in Cina ad aprile; non è mai uscito dal mercato locale ma adesso si prepara ad approdare negli scaffali di tutto il mondo.

Stando a quanto si apprende da un rapporto del sito di Dealabs, il telefono di Xiaomi presenterà un’unica configurazione composta da 12 GB di RAM e 512 GB di Storage interno. Sembra che costerà 1499,00€ in tutti i paesi europei e verrà venduto in nero e verde. Questo implica che le colorazioni limitate non giungeranno da noi. Ad ogni modo, non c’è una data ufficiale ma possiamo prevedere quando verrà presentato qui.

Xiaomi 13 Ultra: le specifiche tecniche del device

Lo smartphone di punta di Xiaomi è un’ammiraglia senza compromessi con uno schermo da 6,73 pollici avente risoluzione QHD+ e tecnologia AMOLED. Il refresh rate è di 120 Hz e la luminosità di picco di 2600 nit: qualità al top e luminosità incredibile.

Sotto la scocca del dispositivo troveremo lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato da 16 GB di memoria LPDDR5 e dallo Storage da ben 1 TB di memoria interna. La main camera è una Leica Vario Summicron basata su un sensore Sony IMX989 da 50 Megapixel da un pollice con apertura variabile fino a f/4.0. L’ultrawide invece è composta da un obiettivo Sony IMX858 da 50 Mega con angolo visivo di 122 gradi. Dulcis in fundo, Sony IMX858 da 50 Mega per i teleobiettivi. La selfiecam invece è da 32 Mpx. La skin del terminale è la MIUI 14 basata su Android 13 e la batteria è una cella energetica da 5000 mAh che supporta la ricarica da 90W e la wireless charging da 50W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.