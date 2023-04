Xiaomi 13 Ultra: com'è fatto all'interno il cameraphone definitivo?

Da pochi giorni è arrivato sul mercato cinese il nuovo cameraphone che tutti aspettavano: stiamo parlando del potentissimo e meraviglioso Xiaomi 13 Ultra, un’ammiraglia incredibile dotata di lenti Leica con apertura variabile. Grazie al portale YouTube di WekiHome, adesso possiamo vedere com’è fatto l’interno del device e quali sono i suoi meccanismi più intimi.

Xiaomi 13 Ultra: tutto quello che c’è all’interno

Andiamo con ordine: Xiaomi 13 Ultra è stato da poco annunciato in Cina come il modello di punta della compagnia per il 2023. Sappiamo che presto arriverà anche nel resto del mondo (Europa compresa), quindi cosa ci aspettiamo? Sicuramente un prodotto votato alla fotografia da mobile, con tante chicche software (e hardware) non da poco. In questo articolo scopriremo com’è fatto il dispositivo nel suo interno. Il video che segue ci permette di dare uno sguardo ravvicinato al funzionamento delle ottiche dall’apertura variabile.

Come abbiamo specificato, Xiaomi 13 Ultra si configura come un’ammiraglia eccezionale, dotata di tecnologie all’avanguardia, di uno schermo super luminoso e di specifiche tecniche incredibili. Unitamente a ciò, il comparto fotografico è veramente eccellente: troviamo quattro camere da 50 megapixel sul posteriore. Il sensore principale è un Sony IMX989 da 1 pollice con apertura variabile che va da f/1.9 a f/4.0.

Lo schermo è un display AMOLED da 6,73″ certificato Dolby Vision, con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. La luminosità massima arriva a 1300 nit. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da 16 GB di RAM e da 1 TB di spazio.

Dal video di teardown, vediamo subito la RAM e lo storage UFS; si vede il chip interno che alimenta il dispositivo e si nota anche il processore Xiaomi P2 realizzato dalla compagnia per gestire l’alimentazione del terminale stesso.

Notiamo il sistema di dissipazione dello smartphone: materiali in lega di rame posti sotto lo schermo e non manca la pasta termica attorno al modulo che garantisce un funzionamento sempre preciso senza mai surriscaldare. Si noti in estrosi, anche l’apertura variabile del sensore principale (il Sony IMX989). Noi non vediamo l’ora di provarlo e testarlo sul campo. Voi? Lo acquisterete?

