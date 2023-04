Xiaomi 13 Ultra avrà lenti ad apertura variabile

In queste ore apprendiamo interessantissimi dettagli inerenti il futuro flagship dell’OEM cinese numero uno al mondo. Per farla breve, ci riferiamo, ovviamente, allo Xiaomi 13 Ultra, un top di gamma prossimo al lancio. Si dice che questo smartphone presenterà un obiettivo ad apertura variabile; ma cosa significa nello specifico?

Facciamo il punto della situazione. Come molti di voi sapranno, la compagnia asiatica si sta preparando per svelare la nuova ammiraglia il prossimo 18 aprile. Arriverà dapprima in Cina e poi nel resto del mondo. Oggi, grazie ad un insider del web, scopriamo interessanti informazioni in merito al sistema fotografico del telefono in questione.

Xiaomi 13 Ultra: cosa sappiamo sul comparto fotografico?

Stando a quanto afferma Digital Chat Station, noto tipster del web, scopriamo che Xiaomi 13 Ultra disporrà di un inedito comparto fotografico composto da diverse lenti (quattro, per la precisione). Ci sarà un obiettivo principale Sony IMX989 da un pollice, perfetto per gli scatti nitidi in ogni condizione di luce. Questo sarà poi dotato di una tecnologia ad apertura variabile. In poche parole gli utenti potranno regolare l’apertura del diaframma durante le riprese o gli scatti al fine di gestire meglio la sfocatura, proprio come si farebbe con una mirrorless moderna. Parliamo di una novità assoluta nel mondo delle fotocamere da smartphone e, ovviamente, anche per Xiaomi stessa. Ci dovrebbe anche essere un nuovo obiettivo ultrawide, ma per ora è solo un rumor. Non mancherà, come sempre, l’ottimo software di Leica su tutte le lenti del comparto fotografico. Ricordiamo che nell’evento conosceremo anche lo Xiaomi Pad 6 e la Xiaomi Band 8.

Xiaomi 13 Ultra è destinato a diventare il super flagship della compagnia, andando a sovrapporsi all’ottimo Xiaomi 13 Pro che, a proposito, trovate su Amazon al prezzo speciale di 1249,99€, spese di spedizione incluse. Il costo della versione Ultra però, potrebbe superare i 1400€ senza problemi, andando a sfidare così la fascia altissima del mercato, comprendente Samsung Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro Max, OPPO Find X6 Pro e non solo. In Cina dovrebbe partire da 6922 Yuan, invece.

