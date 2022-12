Xiaomi 13 Pro: il dirigente spiega perché lo schermo è curvo

In queste ore, nel corso di una recente intervista, il dirigente del marchio Lei Jun ha rivelato il motivo dietro una delle scelte estetiche più discussa degli ultimi Xiaomi 13. In particolare, il fondatore del marchio ha spiegato le ragioni dell’adozione di un pannello curvo per il flagship Xiaomi 13 Pro.

Facciamo un attimo un passo indietro: pochi giorni fa l’OEM cinese ha svelato la gamma premium Xiaomi 13 composta da due modelli, uno con uno schermo flat e l’altro con pannello curvo. Sono stati in molti ad aver criticato la scelta dell’adozione di schermi con angoli stondati dell’ammiraglia più costosa. Ecco perché sono arrivate le parole in merito del dirigente del marchio Lei Jun.

Xiaomi 13 Pro: lo schermo curvo ha una funzione estetica

Stando alle parole del funzionario Lei Jun, Xiaomi 13 Pro presenta uno schermo curvo che rende il telefono più gradevole al tatto e alla vista; non di meno, fornisce un look and feel estremamente lussuoso. Uno schermo piatto infatti, avrebbe fatto risultare il device troppo “spesso”. Attenzione perché su questo aspetto Jun non è entrato nei dettagli della questione; crediamo che si riferisse più ad una sensazione che ad un utilizzo effettivo.

Sul fronte delle specifiche tecniche invece, Xiaomi 13 pro presenta uno schermo 2K da 6,73 pollici con risoluzione 3200 x 1440 pixel di Samsung (l’E6 di nuova generazione) con luminosità massima di 1900 nit, supporto all’HDR10+, alla gamma colore a 10 bit e alla frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Nonostante risulti più gradevole del modello standard, è alla fine più spesso della versione più costosa, un po’ per le dimensioni della batteria, un po’ per il modulo fotografico.

Insomma, in definitiva, adottare uno schermo curvo sullo Xiaomi 13 Pro si è rivelata una scelta fatta per mantenere il design sottile nonostante tutto. Forse l’usabilità è venuta un po’ meno (si sa, uno schermo flat è più comodo e maneggevole, soprattutto se è coadiuvato da una scocca squadrata come quella dello Xiaomi 13) ma era un piccolo prezzo da pagare per avere un look and feel unico.

