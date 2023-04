Xiaomi 13 Lite: medio gamma moderno e potente in sconto su Amazon

Il nuovo Xiaomi 13 Lite è un dispositivo di fascia media che offre alcune funzionalità che lo distinguono da altri smartphone della sua categoria. Attualmente in sconto del 20% su Amazon, questo device è un vero affare al prezzo di soli 399,90 euro, tenendo presente soprattutto, che è uscito da poche settimane sul mercato. Inoltre, puoi decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero, se vorrai usufruire del servizio di finanziamento Cofidis di cui Amazon dispone.

Xiaomi 13 Lite: un’affare da prendere al volo

Lo Xiaomi 13 Lite vanta una tripla fotocamera da 50MP, con la fotocamera principale che utilizza il sensore IMX766. Questo sensore da 1/1,56″ e l’apertura f/1,8 offrono un’esperienza di scatto notevole, con la capacità di assorbire il 123% di luce in più rispetto allo Xiaomi 12 Lite, offrendo scatti nitidi in tutti gli scenari.

Inoltre, il design dello Xiaomi 13 Lite è altamente ergonomico e leggero, con uno spessore di soli 7,23 mm e un peso di 171 g. Grazie al design curvo 3D della scocca, il dispositivo offre una presa comoda e piacevole per la mano, facendo sembrare e sentire lo smartphone più sottile. Anche il display AMOLED curvo da 6,55 pollici, offre una nitidezza impressionante e un’esperienza visiva coinvolgente, grazie all’inclusione di Dolby Vision e Dolby Atmos.

Infine, lo Xiaomi 13 Lite è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 1, il processore Snapdragon 7 più potente finora, con prestazioni della GPU migliorate del 20% e un aumento del 30% delle prestazioni dell’intelligenza artificiale. Questo significa che il device può gestire facilmente le applicazioni più impegnative e fornire una velocità di elaborazione superiore rispetto ad altri dispositivi di fascia media.

In sintesi, il nuovo Xiaomi 13 Lite offre un’esperienza utente di fascia alta a un prezzo relativamente accessibile. Con l’ottimo sconto del 20% disponibile su Amazon, puoi risparmiare 100 euro, acquistando questo smartphone ad un prezzo vantaggioso di soli 399,90 euro. Tuttavia, se sei davvero interessato a questo formidabile medio gamma non perdere altro tempo, i pezzi a disposizione sono quasi finiti.

