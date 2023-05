Xiaomi 13 Lite 5G in SCONTO su eBay al 30% e RISPARMI quasi 150€

Sei alla ricerca di uno smartphone medio gamma che ti dia la possibilità di inserire due Sim ma non vuoi spendere troppo? Allora non devi assolutamente perdere questa offerta. Vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello Xiaomi 13 Lite 5G a soli 350 euro, invece che 499,99 euro.

In questo momento dunque, grazie allo sconto del 30%, puoi risparmiare quasi 150 euro sul totale. Un’offerta decisamente vantaggiosa che non potrà durare ancora a lungo. Quindi sii rapido, le richieste sono già alte e i pezzi disponibili sono limitati.

Xiaomi 13 Lite 5G: smartphone eccezionale e il prezzo è mini

Xiaomi 13 Lite 5G è davvero un ottimo smartphone che garantisce prestazioni eccellenti. Con uno spessore di appena 7,23 mm e un peso di soli 171 grammi risulta leggero e maneggevole. Ha un display AMOLED curvo da 6,55 pollici con Dolby Vision e Dolby Atmos che garantisce un coinvolgimento incredibile. Con un refresh rate a 120 Hz e AdaptiveSync ogni contenuto video prenderà vita.

È dotato del potente processore Snapdragon 7 Gen 1 con a supporto 8 GB di RAM e una mega batteria da 4500 mAh con la ricarica turbo da 67 W. Possiede una tripla fotocamera con sensore principale IMX766 da 50 MP per scatti sempre perfetti in qualsiasi condizione di luce. In questa versione avrai a disposizione ben 128 GB di memoria interna che potrai espandere con una microSD. Inoltre possiede due slot per Sim.

Non perdere questa occasione più unica che rara. Devi essere veloce perché come ti dicevo le richieste stanno continuando a salire, le unità vendute sono già diverse e quelle disponibili sono limitate. Per cui dirigiti subito su eBay e acquista il tuo Xiaomi 13 Lite 5G a soli 350 euro, invece che 499,99 euro. Se concludi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza spese aggiuntive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.