Xiaomi 13 Lite 5G: midrange BELLISSIMO che costa POCHISSIMO

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media veramente intrigante, bellissimo dal punto di vista estetico e con tantissime features di altissimo profilo. Partiamo con ordine: si chiama Xiaomi 13 Lite 5G ed è un gadget fantastico, dotato di un processore di casa Qualcomm premium, con uno schermo curvo ricco di tecnologia con due selfiecam poste in un’isola al centro del pannello e con un comparto fotografico all’avanguardia. Grazie agli sconti pazzi di Amazon potrà essere vostro con soli 414,25€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire se siete interessati; le scorte potrebbero terminare a breve o peggio, l’offerta potrebbe finire a momenti. Il modello che vi proponiamo è quello in colorazione nera con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Xiaomi 13 Lite 5G: mediogamma con stile, compratelo adesso

Come detto, questo Xiaomi 13 Lite 5G è un telefono veramente eccezionale: oltre ad essere dotato di un potente processore Qualcomm octa-core, dispone di 8 GB di memoria RAM e di ben 256 GB di memoria su storage UFS. Presenta una selfiecam eccellente da 32 Megapixel coadiuvata da una lente ausiliaria e posteriormente invece, c’è una main camera da 50 Megapixel con OIS che scatta foto assurde e realizza video di qualità cinematografica. C’è l’NFC per pagare contactless, troviamo una batteria generosa da 4500 mAh che assicura un giorno di utilizzo con una singola carica. La ricarica invece, è velocissima: 67W per passare dallo 0 al 100% in pochissimi minuti. Arriviamo allo schermo: è un pannello DotDisplay da 6,55″ con risoluzione FullHD+ e refresh rate fino a 120 Hz.

Xiaomi 13 Lite 5G viene venduto e spedito da Amazon; la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Il dispositivo lo potrete portare a casa anche con tanti vantaggi esclusivi, come il reso gratis entro un mese dall’acquisto e due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

