Xiaomi 13 in super sconto su Amazon: BEST BUY assoluto, correte

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta; se state cercando un nuovo smartphone di punta Android e non sapete cosa comprare, vi suggeriamo lo Xiaomi 13, un prodotto premium dalle dimensioni contenute ma dalle prestazioni elevate. Oggi questa ammiraglia costa solo 836,62€ su Amazon con spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che è un costo bassissimo per un dispositivo arrivato sul mercato da pochissime settimane. Il telefono è dotato di tutte le ultime tecnologie esistenti, di un comparto fotografico all’avanguardia, di un processore di fascia altissima, di un design unico e di uno schermo leader del settore.

Xiaomi 13: il Best Buy del giorno

Intanto vi ricordiamo che viene venduto e spedito da Amazon, quindi godrà della massima garanzia possibile. Ci sono infatti due anni di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Ci sarà sempre un supporto per voi, a qualsiasi ora del giorno. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e le spese di spedizione sono incluse nel costo dell’articolo. Segnaliamo che potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Concludiamo specificando che si può dilazionare il costo dell’articolo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito (anche a tasso zero).

Xiaomi 13 è un flagship in tutto e per tutto, dotato di uno schermo AMOLED FullHD+ da 6,36″ LTPO con refresh rate variabile fino a 120 Hz, supporto all’HDR10+ e non solo. Ci sono 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna e il processore è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Il comparto fotografico viene coadiuvato dal software di Leica e in più avrete una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 67W.

Insomma, Xiaomi 13 è il best buy del giorno a soli 836,62€, ma fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

