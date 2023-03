Xiaomi 13 in Italia: Matilda De Angelis nella nuova campagna marketing

Quante foto scattiamo ogni giorno senza dar loro il giusto valore? Da questa riflessione nasce “La tua storia in una foto, il tuo capolavoro”, la nuova campagna di comunicazione dedicata all’imminente arrivo sul mercato italiano di Xiaomi 13 Series.

Una gamma di nuovi smartphone che assicurano un’esperienza fotografica di livello professionale grazie alla collaborazione con Leica. Il tutto parte dal digitale, con un coinvolgente video che ha per protagonista la celebre attrice italiana Matilda De Angelis, ora anche volto noto del nostro cinema all’estero.

L’obiettivo di questa campagna è far sì che ogni scatto diventi un ricordo prezioso, grazie alla qualità ed alla precisione di Xiaomi 13 Series.

Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia, ha spiegato:

“In continuità con il lavoro e la presenza che ci ha distinti sin dagli scorsi anni nel mondo del cinema, per questa campagna abbiamo scelto un’attrice in grado di combinare insieme iconicità e freschezza. Matilda De Angelis ci ha colpiti fin da subito per queste qualità e si presta alla perfezione per raccontare momenti che diventano ricordo indelebile grazie alla Xiaomi 13 Series.”