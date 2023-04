Xiaomi 13: il super TOP DI GAMMA a meno di 800€ su Amazon

Xiaomi 13 è il super top di gamma che vogliamo consigliarvi oggi. È un’ammiraglia Android di alto profilo, potentissima, ricca di funzionalità spettacolari per gli amanti della fotografia da mobile e con un processore davvero esclusivo. Oggi costa solo 799,00€ grazie agli sconti di Amazon al posto di 886,07€. Il dispositivo si presenta nella sua configurazione base da 8 GB di memoria RAM (di tipo LPDDR5x) con 256 GB di memoria UFS 4.0. Inoltre, la colorazione in sconto è quella nera, un classico senza tempo che non passa mai di moda, elegante ed esclusiva.

Xiaomi 13 su Amazon a soli 799,00€: best buy imperdibile

Lo smartphone di Xiaomi si presenta come un flagship compatto, con schermo da 6,36 pollici, dotato però delle migliori tecnologie esistenti in commercio. Si palesa come un’unità AMOLED con supporto all’HDR10, al refresh rate adattivo fino a 120 Hz e non solo. Il telefono dispone di altre caratteristiche di pregio, come la batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W e alla wireless charging da 50W. L’autonomia sarà al top, così come la velocità di ricarica.

Sotto la scocca batterà un potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che farà girare fluidi tutti i software e tutte le applicazioni; questo vuol dire che il dispositivo andrà benissimo sia come daily driver che come device da gaming.

Parliamo ora del comparto fotografico composto da tre sensori con flash LED, coadiuvati dall’ottimo software di Leica. Questo Xiaomi 13 è un vero cameraphone di alto profilo, che scatta foto nitide anche al buio, video spettacolari di qualità cinematografica e selfie bellissimi, pronti per essere postati sui social. A soli 799,00€ questo è il miglior top di gamma da comprare oggi su Amazon, ma siate veloci. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve. Fate presto se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.