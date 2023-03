Xiaomi 13: già scontato su Amazon, diventa un best buy

Xiaomi 13, il nuovo top di gamma del noto produttore cinese di smartphone, è stato presentato solo un mese fa, ma è già disponibile su Amazon con uno sconto del 19%. Grazie a questa offerta, il dispositivo diventa facilmente uno dei migliori acquisti nella sua categoria, ad un prezzo di soli 889,50 euro. Senza dimenticare la possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

Xiaomi 13: con questa promozione le scorte finiranno presto

Uno dei punti di forza dello Xiaomi 13 è sicuramente la sua tripla fotocamera co-ingegnerizzata con Leica, in grado di offrire un sistema di imaging realizzato per riprese professionali in tutti gli scenari e con un’ampia gamma di zoom ottico da 0,6x a 3,2x. La fotocamera principale da 50MP offre una qualità d’immagine fenomenale e di livello professionale, mentre l’obiettivo ultra-grandangolare ha un campo visivo di 120°, perfetto per catturare splendidi paesaggi e immagini.

Il display AMOLED piatto da 6,36″ a 120 Hz è un’altra caratteristica di spicco dello Xiaomi 13. La risoluzione di 2400×1800 e il nuovo materiale E6 offrono immagini più luminose e colori più precisi con un consumo energetico ridotto. Inoltre, il design elegante e compatto del dispositivo lo rende perfetto per l’utilizzo quotidiano. Dotato di un display piatto a tutto schermo da 6,36″ e di cornici ultra sottili, lo smartphone consente una visione immersiva e un impatto visivo secondo a nessuno.

Lo Xiaomi 13 è sottile solo 7,98 mm e pesa solo 189 g, ma nonostante la sua leggerezza, è anche resistente all’acqua e alla polvere secondo il livello IP68. Questo rende il dispositivo robusto e resistente, ma allo stesso tempo elegante e moderno.

In sintesi, lo Xiaomi 13 è un dispositivo all’avanguardia che combina le migliori caratteristiche di un top di gamma a un prezzo accessibile. Grazie a quest’offerta su Amazon, diventa ancora più conveniente e uno dei migliori acquisti nella sua categoria, ad un prezzo di soli 889,50 euro. Se state cercando un nuovo smartphone con una fotocamera di qualità professionale, un display di alta qualità e un design elegante, lo Xiaomi 13 è sicuramente un best buy in questa direzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.