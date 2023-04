Xiaomi 13 è in sconto, ma si parla già di Xiaomi 14 e 14 Pro

La serie di smartphone top di gamma dell’OEM cinese numero uno al mondo è in commercio da dicembre. Parliamo di Xiaomi 13 e 13 Pro, un duo di flagship che è giunto in Cina a dicembre e da noi da pochissime settimane. Non di meno, pochissimi giorni fa, la società ha svelato anche l’iterazione Ultra della gamma, un cameraphone eccellente che arriverà presto anche da noi. Nonostante ciò, si inizia già a sentir parlare di Xiaomi 14, l’ammiraglia di fine anno del brand asiatico. Sì, mancano ancora moltissimi mesi al suo debutto, eppure pare che il design di questo gadget sia già stato finalizzato.

Xiaomi 14: la società ha già completato lo sviluppo del telefono?

Come detto, la linea Xiaomi 13 è ancora molto, molto fresca. Infatti, se desiderate uno dei due modelli disponibili nel nostro paese, vi segnaliamo che la variante basica (Xiaomi 13 “liscio”) costa solo 798,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Stando a quanto si apprende da ITHome, pare che il design del nuovo smartphone di punta, Xiaomi 14, sia già stato completato e finalizzato. Di fatto, un giornale locale ha chiesto a Wei Xu, il Design Directory del brand, come sarà l’estetica del nuovo gadget. Ha ribadito che lo smartphone disporrà di un’estetica ancora più accattivante di quella vista con lo Xiaomi Mi 11 Ultra che, nel 2021, ha rappresentato una vera rivoluzione nel panorama degli smartphone moderni, con un modulo fotografico frizzante, elegante e con un mini schermo posto sulla back cover. Questo pannello era molto comodo, soprattutto per leggere al volo informazioni utili come le notifiche, il meteo, l’orario, per la riproduzione musicale e non solo.

Anche se i dettagli sono molto pochi, noi confidiamo in Xiaomi: siamo sicuri che l’azienda oserà con un design iconico e originale. Come detto, al momento è presto per fare congetture, ma è bello sognare. Noi vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi futuri. Quel che è certo è che sarà un flagship unico, con processori potentissimi (i nuovi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3) e con fotocamere rinnovate e potentissime. Verrà annunciato, probabilmente, a novembre o a dicembre, dopo l’annuale Snapdragon Summit di Qualcomm.

