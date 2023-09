Xiaomi 13 cala ancora: ora bastano 638€ con QUEST'OFFERTA

Lo Xiaomi 13 è, sempre di più, lo smartphone da comprare per ottenere prestazioni elevate, con una spesa contenuta e in un form factor compatto. In questo momento, infatti, lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 638 euro, grazie a questa nuova offerta eBay. Da notare, inoltre, che, pagando con PayPal, è possibile optare per un acquisto in 3 rate senza interessi. La promozione è valida sia per la versione Black che per quella Green. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e per poche unità.

Xiaomi 13 è lo smartphone da comprare con quest’offerta

Xiaomi 13 è uno smartphone completo: il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen garantisce, infatti, prestazioni al top (con un’efficienza senza precedenti per un top di gamma Android) ed il display AMOLED da 6,36 pollici è il giusto compromesso per chi cerca un dispositivo compatto e potente.

Lo smartphone di Xiaomi è dotato anche di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, e di una batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W che riduce al minimo i tempi di ricarica.

Tra le specifiche troviamo anche il supporto Dual SIM, un chip NFC e il sensore di impronte digitali sotto al display. Il sistema operativo è Android 13, personalizzato come da tradizione dalla MIUI che aggiunge tante funzionalità extra.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare lo Xiaomi 13 al prezzo scontato di 638 euro. Da notare, inoltre, che, pagando con PayPal, è possibile anche completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi. L’offerta è valida sia per la versione Black che per quella Green.

