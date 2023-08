Xiaomi 13 a soli 799€: ecco perché devi comprarlo SUBITO

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone veramente eccezionale; è un prodotto magnifico, con un design alla moda, accattivante, è dotato di caratteristiche tecniche uniche, ha un’estetica mozzafiato e un processore interno veramente potente. Si chiama Xiaomi 13 e costa solo 799,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse grazie ad una promozione dedicata. Sono tanti i motivi per cui dovreste comprare questo telefono; primo fra tutti, se cercate un’ammiraglia di nuova generazione al prezzo più basso di sempre, questo terminale farà al caso vostro, ma siate veloci. Non sappiamo per quanto sarà attiva questa offerta quindi non perdete tempo. La consegna sarà comunque veloce, rapida e assicurata e, volendo, potrete farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Xiaomi 13: tanti vantaggi grazie ad Amazon

Come detto, con Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; fra tutti, dobbiamo citare la consegna celere, come detto, e la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Non di meno, potrete comunque fare affidamento sull’ottima garanzia di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata. In poche parole, significa che godrete di un servizio post acquisto impeccabile, con gli esperti del sito sempre pronti ad aiutarvi. Non di meno, potrete dilazionare il pagamento di 799,00€ in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale.

Fra le altre cose, vi ricordiamo che questo smartphone è potentissimo, è dotato di un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Il software è la MIUI basata su Android 13 e ci sono ottiche premium realizzate da Leica che assicurano scatti assurdi e nitidi anche al buio. Ottimi i video in 4K e le immagini scattate al buio. Non lasciatevi sfuggire questa occasione, dunque. A soli 799,00€ è da comprare subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.