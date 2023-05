Xiaomi 13 a meno di 730€ su Amazon: occasione IMPERDIBILE per poche ore

Oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Xiaomi 13, il flagship Android più versatile che vi sia in commercio. Parliamo di un’ammiraglia eccezionale, dotata di uno schermo da 6,36″ con cornici contenute (il rapporto schermo-corpo è strabiliante), refresh rate fino a 120 Hz, risoluzione FullHD+, tecnologia AMOLED e supporto all’HDR10+. Questo è uno dei pannelli più belli che vi siano in circolazione, perfetto per la visualizzazione dei vostri contenuti. Il processore è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm coadiuvato da 8 GB di RAM e da memorie interne da 256 GB. La colorazione che vi consigliamo è quella White e il terminale è in versione italiana con due anni di garanzia; è venduto e spedito da un fornitore terzo e costa solo 729,00€. La transazione avverrà comunque nel circuito di Amazon quindi potrete dormire sonni tranquilli.

Xiaomi 13: il top di gamma del momento

Questo smartphone è un vero cameraphone dotato di tre sensori all’avanguardia coadiuvati dal software di Leica. C’è un sistema di imaging realizzato per le riprese professionali adatte in tutti gli scenari. Lo zoom del teleobiettivo arriva fino ad un 3,2X e l’ultrawide invece ha un campo visivo di 120 gradi. La main camera da 50 megapixel però, regala immagini semplicemente superlative. Si possono fare ritratti incredibili, video di qualità cinematografica e molto altro ancora.

Lo schermo piatto da 6,36 pollici con cornici ultra sottili consente di avere una visione immersiva dei propri contenuti, è realizzato con tecnologia AMOLED e il refresh rate è da 120 Hz, mentre la risoluzione arriva a 2400×1080 pixel. Xiaomi 13 è anche super sottile: è spesso solo 7,98 mm, mentre pesa solo 189 grammi. È certificato IP68 ed è elegante oltre che robusto. A 729,00€ questo è uno dei flagship votati alla fotografia più incredibile del momento. Nel prezzo è compreso lo sconto di 39,69€ offerto da Amazon. Se siete interessati vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto prima che terminino le scorte disponibili.

