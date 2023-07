Xiaomi 12X: flagship killer che costa solo 349€ su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media e lo volete esteticamente bellissimo, maneggevole, compatto, con un bel design, un pannello da primo della classe, con un comparto fotografico all’altezza delle aspettative, con un processore all’avanguardia e con chicche software non da poco, abbiamo la soluzione alle vostre esigenze. Si chiama Xiaomi 12X ed è un flagship killer, ovvero un quasi top di gamma che vanta caratteristiche pazzesche ma ha un costo irrisorio. Pensate che, su Amazon, grazie agli sconti folli del Prime Day, costerà solo 349,00€, spese di spedizione incluse. Noi vi invitiamo a non lasciarvelo sfuggire perché è un super best buy unico, soprattutto perché le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro.

Xiaomi 12X: incredibile è dir poco

Il telefono è un super device eccezionale, dotato di caratteristiche premium come uno schermo AMOLED da soli 6,1 pollici super compatto con bordi contenuti, ma non solo. Ha una costruzione magnifica, impeccabile, con un comparto fotografico che realizza immagini belissime anche al buio. Ottimo il processore interno, lo Snapdragon 870 di Qualcomm che, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, assicura performance estreme. C’è poi il modem 5G per la connettività del futuro. Insomma, ci troviamo di fronte ad un device che vale molto più di quel che costa.

Non dimenticate che con Amazon avrete accesso al reso gratuito in caso di gravi problematiche, ci saranno sempre due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. La consegna sarà celere e immediata e volendo si potrà anche ricevere il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. A soli 349,00€ è un super best buy, non lasciatevi sfuggire questo meraviglioso Xiaomi 12X in colorazione grigia. È in offerta a tempo limitato, siate veloci.

