Xiaomi 12X 256GB a prezzo BOMBA: tuo a 399€ (sconto Amazon di quasi 300€)

Lo spettacolare Xiaomi 12X, in edizione con 256GB di storage interno, è in sconto su Amazon a un prezzo assurdo. Infatti, approfittando della promozione del momento, puoi prenderlo a 399,88€ invece di 699€. Lo ricevi anche con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitata.

Uno smartphone potentissimo, con il suo display AMOLED mozzafiato, dotato di refresh rate da 120Hz. Sotto la scocca, il potente processore Qualcomm Snapdragon 870, supportato in ogni attività da ben 8GB di RAM e 256GB di storage interno. Qualsiasi attività, anche il più pesante montaggio di video e la più intensa sessione di gaming, sarà gestita egregiamente. Il sistema di raffreddamento Liquid Cool impedirà al device di surriscaldare: sarà sempre tutto sotto controllo.

Un comparto fotografico spettacolare, composto da 3 sensori, con il principale da ben 50MP: ogni occasione sarà perfetta per realizzare uno scatto eccezionale. Non aver paura di rimanere a secco di autonomia energetica: potrai contare sempre sull’enorme batteria da 4500 mAh, supporta da un ottimo sistema di ricarica rapida.

Xiaomi 12X è uno smartphone adatto a chi non desidera avere limiti, ma predilige un computer potente che sta in palmo di mano. Risparmia adesso quasi 300€ su Amazon: completa al volo il tuo ordine per averlo a 399€ invece di 699€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

