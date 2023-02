Xiaomi 12T Pro con 256 GB ad un prezzo imperdibile su eBay

Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma ma con tanta memoria per archiviare i tuoi file preferiti, questa è l’occasione che fa per te. Sul noto store online eBay potrai infatti acquistare il nuovo top di gamma di casa Xiaomi, ovvero il nuovo Xiaomi 12T Pro, ad un prezzo imperdibile. Questa versione ha inoltre ben 256 GB di storage interno. Potrai scegliere tra due colorazioni disponibili, blu o nero, e la spedizione è totalmente gratuita. E allora che te ne pare? Corri subito su eBay e porta a termine il tuo acquisto.

Xiaomi 12T Pro, acquistalo ora con 256 GB ad un prezzo imperdibile su eBay

Sul noto store online eBay potrai finalmente acquistare lo smartphone dei tuoi sogni ad un prezzo favoloso. Il nuovo Xiaomi 12T Pro, infatti, vanta la presenza di una memoria interna pressoché infinita grazie ai suoi 256 GB. Questa enorme quantità di memoria ti permetterà di archiviare senza alcun problema tutti i file che vorrai. Potrai infatti archiviare le tue foto ed i tuoi video preferiti e potrai inoltre scaricare un’infinità di applicazioni senza intasare la memoria del tuo smartphone.

Oltre a questo, il nuovo top di gamma di casa Xiaomi vanta un comparto fotografico all’avanguardia. Potrai sfruttare infatti l’ampio sensore fotografico principale da addirittura 200 MP. All’occorrenza, potrai poi utilizzare il sensore grandangolare da 8 MP e, come terzo sensore, avrai a disposizione un macro da 2 MP. Un comparto fotografico al top e che ti permetterà di registrare video anche con una risoluzione esagerata pari ad 8k a 24 fps. Non riscontrerai problemi neanche in ambito autonomia. Potrai infatti sfruttare l’ampia batteria da 5000 mah e, all’occorrenza, potrai ricaricare lo smartphone in tempi rapidissimi grazie alla ricarica rapida da addirittura 120W.

Insomma, Xiaomi 12T Pro è uno smartphone top di gamma di altissimo livello e ora potrai acquistarlo nella versione con ben 256 GB ad un ottimo prezzo su eBay. Ricordati che la spedizione è totalmente gratuita e che avrai ben 24 mesi di garanzia. E allora non aspettare, vai subito su eBay e porta a termine il tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.