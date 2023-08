Xiaomi 13T Pro: certificato e pronto al lancio (in autunno)

Xiaomi 13T Pro ha appena ottenuto la certificazione presso l’ente della NBTC; il debutto dovrebbe essere previsto per il prossimo autunno, precisamente per ottobre. Ma cosa sappiamo ad oggi?

Xiaomi 13T Pro: cosa sappiamo ad oggi?

Andiamo con ordine: il noto colosso cinese Xiaomi si sta preparando per lanciare delle nuove ammiraglie nel paese natale e nel resto del mondo; ci aspettiamo a breve il Redmi K60 Ultra, un super flagship dalle prestazioni eccezionali che, secondo le indiscrezioni, arriverà anche nel resto del mondo con il moniker “Xiaomi 13T Pro”. Il device è appena stato avvistato presso il sito della NBTC e questo suggerisce un lancio imminente in Thailandia. Tuttavia non dovete temere; la gamma “T” è sempre stata commercializzata anche in Europa, pertanto dovremmo vederlo anche da noi nei mesi a venire.

Il terminale ora con sé il numero di modello 23078PND5G; dai leaks trapelati scopriamo anche che si chiamerà Xiaomi 13T Pro ma il sito della NBTC non rivela alcun dettaglio sulle caratteristiche tecniche o sulle specifiche del dispositivo. Tuttavia, grazie agli insider del web, possiamo farci un’idea di quale sarà la sua scheda tecnica.

I rapporti suggeriscono che sarà dotato del processore Dimensity 9200 Plus di MediaTek; questo chip ha una velocità di Clock massima di 3,35 GHz e ha ottenuto 1289 punti nel single core e 3921 nel multicore. Sembra essere un SoC incredibile che si scontra alla pari con i chipset di Qualcomm. Lo schermo sarà un pannello OLED con refresh rate da 144 Hz e la batteria sarà una cella energetica da 5000 Mah con fast charge rapida da 120W. Non mancherà lo storage da 512 GB e ci sarà a bordo una main camera con software di Leica. Dovrebbe costare 799 sterline nella variante da 12+512 GB; non sappiamo ancora i prezzi europei. Tuttavia, se volete oggi un device del brand cinese, vi consigliamo l’ottimo Xiaomi 12T 5G a soli 540,41€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.