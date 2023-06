Xiaomi 12T: probabile ERRORE di PREZZO sul Mi Store

, invece di 649,90 euro. Si tratta di un probabile errore di prezzo o semplicemente è l’effetto del NO IVA Week di Xiaomi Italia? La risposta non ce l’abbiamo, ma di per certo sappiamo che questo è un risparmio eccezionale per questo top di gamma incredibile che si presenta già con 8GB di RAM e 256GB di ROM nella sua incredibile colorazione Silver.

Sul Mi Store hai anche la consegna gratuita inclusa nel tuo acquisto per ordinare senza pensieri e ricevere tutto direttamente a casa tua. E che spettacolo questo smartphone! Elegante, leggero, raffinato e soprattutto potente. Primo punto di forza è la fotocamera principale da 108MP. Professionale, offre la massima nitidezza in qualsiasi condizione di illuminazione.

Xiaomi 12T: lasciati travolgere dalla sua potenza

Con lo hai una qualità estrema in ogni singolo dettaglio. Pensa, il secondo punto di forza è il display AMOLED 120Hz CrystalRes che regala emozioni ad ogni visione. Le immagini sono super dettagliate e i colori estremamente brillanti. Poi con una frequenza di aggiornamento così alta tutto è decisamente più fluido e piacevole da vedere. Lasciati immergere in questo spettacolo.

Il terzo punto di forza è il processore MediaTek Dimensity 8100-Ultra che regala efficienza energetica da urlo senza rinunciare a performance da urlo. Niente è impossibile a questo bolide. Fai tutto quello che vuoi per il tempo che vuoi grazie al suo quarto punto di forza, la batteria HyperCharge 120W da 5000 mAh che garantisce alimentazione per tutto il giorno. Cosa stai aspettando ancora? , invece di 649,90 euro.

