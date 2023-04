Xiaomi 12T: ancora a un OTTIMO PREZZO sullo store ufficiale

Oggi è ufficialmente terminato lo Xiaomi Fan Festival, un’occasione importante per acquistare prodotti del brand a prezzi davvero contenuti. Nonostante sia tutto finito, lo Xiaomi 12T mantiene ancora un ottimo prezzo rispetto alla proposta da listino. Perciò non disperare, ma risparmia 150 euro acquistandolo subito.

Tra l’altro puoi sempre risparmiare grazie all’iniziativa “Inizia la permuta“. In 3 semplici passaggi ottieni un rimborso sul tuo vecchio smartphone usato per acquistarne uno a un prezzo ancora inferiore. La consegna gratuita è un’altra chicca assicurata dallo store ufficiale del brand.

Xiaomi 12T: lasciati travolgere dalle prestazioni

Con Xiaomi 12T ottieni uno smartphone top di gamma pazzesco. Dotato di una fotocamera professionale da 108MP hai la massima nitidezza nelle foto in qualsiasi condizione di illuminazione. Il display AMOLED a 120Hz con l’innovativa tecnologia CystalRes rende ogni contenuto ancora più magico. Il processore MediaTek Dimensity 8100-Ultra di ultima generazione garantisce un’efficienza energetica migliorata.

Ricaricalo velocemente con la HyperCharge da 120W su una batteria a lunga durata da 5000 mAh per un’alimentazione che dura tutto il giorno. Il suo look inconfondibile e le colorazioni spaziali rendono questo telefono un desiderio lussuoso. La finitura opaca ti darà la sensazione di avere tra le mani un dispositivo sempre pulito, come appena uscito dalla confezione.

Mettilo subito nel carrello a soli 449,90 euro, invece di 599,90 euro, e risparmia 150 euro dal prezzo di listino. Grazie a questa promozione puoi ancora una volta acquistare un vero top di gamma a un prezzo low cost. Sbrigati però perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.