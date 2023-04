Xiaomi 12T: a QUESTO PREZZO su Amazon è da PRENDERE SUBITO

Lo Xiaomi 12T è lo smartphone giusto per abbinare tanta potenza ad un prezzo da smartphone di fascia media: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Xiaomi con un prezzo scontato di 505 euro. L’offerta riguarda la versione con scocca nera mentre quella con scocca blu viene proposta a 549 euro. In entrambi i casi, lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Lo Xiaomi 12T è dotato del processore MediaTek Dimensity 8100-Ultra supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi 12T: con la nuova offerta Amazon è un vero best buy

Lo Xiaomi 12T può contare su di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 8100 Ultra che viene supportato da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel. Tra le specifiche troviamo un sensore di impronte digitali sotto al display e il chip NFC. Il sistema operativo è Android 13 con MIUI. Lo smartphone Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo Xiaomi 12T al prezzo scontato di 505 euro. L’offerta riguarda la variante da 8 GB di RAM e 128 GB di storage con colorazione nera mentre la versione blu viene proposta a 549 euro. Entrambe le varianti sono vendute e spedite direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi sulla garanzia e il supporto post-vendita. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

